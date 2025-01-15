Курс почав падати. Скільки коштуватиме долар у січні

Упродовж поточного місяця гривня до долара, ймовірно, не сягне вище 42,5, а в кінці року американська валюта здорожчає до 46 гривень

На українському готівковому ринку все ще тримається попит на долар. Аналітики прогнозують, що у січні курс американської валюти не перевищить 42,5 гривні, а в кінці року буде орієнтовно на рівні 46 гривень.

Як кажуть в інвестгрупі ICU, наразі попит на долар, у порівнянні з груднем минулого року, зменшився, однак все ще перебуває на високому рівні, аніж в середньому у 2024 році. Така ситуація спостерігалась і на початку минулого року, але вже в його кінці курс національної валюти посилився.

"На нашу думку, найближчим часом НБУ дозволятиме курсу гривні коливатися неподалік поточного рівня, поступово зменшуючи тиск на курс за рахунок підвищених інтервенцій. Стабілізація курсу сприятиме збільшенню пропозиції валюти на ринку від експортерів і зменшенню потреби в інтервенціях НБУ", — пояснили аналітики.

Тому, за їх прогнозом, у січні 2025 показники не перевищать 42,5 гривні за долар, але гривня знецінюватиметься надалі. В кінці року курс сягне 46 гривень.

Курс долара в Україні станом на 15 січня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 15 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,2500 грн (купівля) та 42,90 (продаж). Готівковий курс — 42,85 (купівля) та 42,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,2734 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який курс долара очікувати українцям упродовж найближчих чотирьох років.