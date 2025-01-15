Працівники яких професій отримуватимуть максимальні пенсії в Україні

Пенсія в понад 23 тисячі гривень нараховуватиметься чотирьом категоріям осіб

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати щомісячно максимальний розмір виплат. Такі нарахування передбачені тим, хто сплачував великі страхові внески та мають понаднормовий стаж роботи.

Розмір найвищих пенсійних виплат — десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (станом на 2025 рік йдеться про 23 610 гривень). Це передбачено законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У максимальну суму пенсії входять усі надбавки, окрім надбавки за особливі заслуги перед Батьківщиною.

Тож, пенсію у 23 610 гривень отримуватимуть ті українці, що сплачували великі страхові внески та мають великий стаж роботи. Згідно з даними, найбільші щомісячні виплати передбачені особам, які є державними службовцями, народними депутатами, працівниками місцевого самоврядування та вченими.

Водночас, якщо максимальна пенсія буде перевищувати десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, то її мають урізати. у 2025 році це торкнеться усіх українців, окрім ветеранів бойових дій.