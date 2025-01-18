Якою має бути зарплата та стаж в українця, аби в 60 років отримувати понад 10 тис. грн пенсії

Аби мати пенсію, яка вище за 10 000 гривень, українцю потрібно отримувати 27 тисяч гривень зарплати

В Україні розмір пенсії залежить не тільки від норми страхового стажу чи віку виходу на відпочинок, а й від заробітної плати. Якщо вона буде досить високою, то і пенсія не дорівнюватиме прожитковому мінімуму.

Якою буде сума пенсії, якщо зарплата українця складає 27 тисяч гривень. Аби вирахувати майбутню пенсію, "Телеграф" використав пенсійний калькулятор.

Якщо у 2025 році 60-річний чоловік вирішив вийти на пенсію з 35 роками стажу і його зарплата складає 27 тисяч гривень, то він розраховуватиме на виплату в 10353 гривні.

Водночас якщо на таких умовах на відпочинок виходитиме жінка, то її пенсія очікується вищою — 10441 гривні.

Вираховування пенсії проводилось на загальних умовах без врахування пільгових категорій населення (ветеран війни, діти війни, почесний донор тощо).

Зауважимо, що у 2025 році мінімальна норма страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років складає 32 роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з пенсіонерів щомісяця виплачуватимуть по 2 тисячі гривень доплати.