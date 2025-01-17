Трохи вища за прожитковий мінімум. Хто з українців отримає пенсію в 3 тис грн у 2025 році

У 2025 році пенсія 60-річних чоловіків та жінок не сягне вище 3 тисяч гривень

Аби отримати більш вигідну пенсію, українцю з моменту працевлаштування необхідно сплачувати внески (ЄСВ). Однак розмір внесків залежить від суми зарплати і якщо вона мінімальна, то про високі пенсії говорити неможливо.

Якщо чоловік або жінка у 2025 році збираються виходити на відпочинок в 60 років, то їм необхідно мати як мінімум 32 роки стажу. Аби порахувати суму їх майбутньої виплати, "Телеграф" використав пенсійний калькулятор.

У 2025 році 60-річні чоловік та жінка з 35 роками страхового стажу і мінімальною заробітною платою по Україні (станом на 1.01.2025 рік — 8 тисяч гривень), розраховують на пенсію в 3067 та 3156 гривень відповідно.

Ці суми були вираховувані на загальних умовах без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Пенсія 60-річного чоловіка в 2025 році

Пенсія 60-річної жінки в 2025 році

Згідно з даними Мінфіну, прожитковий мінімум в Україні у 2025 році складає 2920 гривень (загальний показник).

Варто нагадати, що у 2025 році норма страхового стажу складає 32 роки. Вона діє під час оформлення пенсії в 60 років. З кожним роком вона буде рости й у 2028 році сягне 35 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, працівники яких професій отримуватимуть максимальні пенсії в Україні.