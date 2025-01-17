Деяким з пенсіонерів щомісяця доплачуватимуть по 2 тис. грн: кого стосується

На період дії воєнного стану пенсіонерам-чорнобильцям передбачена доплата до виплат

Деяка категорія пенсіонерів щомісяця отримуватимуть підвищені виплати внаслідок доплат. Одна з таких надаватиметься літнім особам в сумі понад 2 тисячі гривень.

Така доплата здійснюватиметься пенсіонерам зі статусом "чорнобильця", за умови, що вони не працюють. Про це йдеться у "Суспільному".

Уточнюється, що доплата у 2361 гривню передбачена для людей, що не працюють, але живуть у зоні безумовного обов’язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення за умови, якщо вони проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.

Начальниця Управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Тетяна Коваль зауважує, що ці кошти нараховуватимуться лише вищезазначеній категорії населення і надаватимуться на період дії воєнного стану (щомісяця).

Раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери зможуть отримати виплату одразу за кілька місяців. Однак це стосується лише внутрішньо переміщених осіб.