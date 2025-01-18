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Какой должна быть зарплата и стаж у украинца, чтобы в 60 лет получать более 10 тыс. грн пенсии

Автор
Марина Бондаренко
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Гривна
Гривна. Фото 24 канал

Чтобы иметь пенсию выше 10 000 гривен, украинцу нужно получать 27 тысяч гривен зарплаты

В Украине размер пенсии зависит не только от нормы страхового стажа или возраста ухода на отдых, но и от заработной платы. Если она будет достаточно высокой, то и пенсия не будет равна прожиточному минимуму.

Какова будет сумма пенсии, если зарплата украинца составляет 27 тысяч гривен. Чтобы вычислить будущую пенсию, "Телеграф" использовал пенсионный калькулятор.

Если в 2025 году 60-летний мужчина решил выйти на пенсию с 35 годами стажа и его зарплата составляет 27 тысяч гривен, то он будет рассчитывать на выплату в 10 353 гривны.

В то же время, если на таких условиях на отдых будет выходить женщина, то ее пенсия ожидается выше — 10 441 гривна.

Вычисление пенсии проводилось на общих условиях без учета льготных категорий населения (ветеран войны, дети войны, почетный донор и т.д.).

Отметим, что в 2025 году минимальная норма страхового стажа для ухода на пенсию в 60 лет составляет 32 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из пенсионеров будут ежемесячно выплачивать по 2 тысячи гривен доплаты.

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