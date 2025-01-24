До 40 тыс. грн помощи получат некоторые семьи. Кто есть в списке

Три категории семей рассчитывают на значительную выплату, но сначала нужно зарегистрироваться

Для детей, которые находятся в приемных семьях, детских домах семейного типа или на попечении, благотворительной организацией предусмотрено предоставление денежной помощи. Ее сумма может составить 40 тысяч гривен.

Такую выплату будет проводить Международная благотворительная организация "СОС Детские Городки", объявившая о начале регистрации. Программа помощи охватывает всю территорию Украины, кроме районов, где продолжаются активные боевые действия и которые занесены в специальный перечень правительства.

Кто получит помощь

Выплата от 10 800 до 14 400 гривен предусмотрена для детей, находящихся в приемных семьях, детских домах семейного типа или под опекой. Ее будут предоставлять семьям, где дети в возрасте до 18 лет были устроены в период с 1 октября 2024 года до 31 декабря 2025 года.

В то же время от 25 до 40 тысяч гривен будут выплачивать усыновленным детям, ранее находившимся за границей в результате эвакуации. Здесь не будет учитываться в какой именно стране находился ребенок.

Чтобы получить помощь, заявителям необходимо зарегистрироваться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы, помогающие ВПЛ, могут получить компенсацию.