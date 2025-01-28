Пенсию в почти 12 тыс грн может получить 65-летний человек даже с минимальным стажем

Пенсию в почти 12 тысяч гривен можно получать даже с низким страховым стажем

Если украинец имеет минимальный стаж, и оформление пенсии произойдет в 65 лет, то выплата будет низкой. Однако будущая пенсия может быть больше при условии значительной заработной платы, с которой уплачивались взносы в ПФУ.

Даже при минимальном стаже в 15 лет можно оформить пенсию, сумма которой будет около 12 тысяч гривен. Это было вычислено "Телеграфом" с помощью пенсионного калькулятора.

Какая будет пенсия с 15 годами стажа

Если 65-летний мужчина в 2025 году решил оформить пенсионное начисление с 15 годами страхового стажа и заработной платой в 75 тысяч гривен, то будет рассчитывать на 11 906 гривен ежемесячно.

Эта сумма актуальна на общих условиях и без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, что оформить пенсию в 60 лет в 2025 году можно при условии не менее 32 лет стажа, в 63 года – 22-32 лет, а в 65 лет – от 15 до 22 лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, можно ли украинцу изменить дату получения пенсии.