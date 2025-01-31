На майже 10 грн дешевше: де можна купити цукор за такою ціною

"Телеграф" з'ясував, де наразі найвигідніше можна купити кіло цукру

Цукор — один з базових продуктів у продуктовому кошику українця. Його середня ціна коливається близько 35 гривень. Однак у деяких магазинах на нього зараз діє знижка, що може допомогти зекономити покупцям.

За скільки можна придбати кілограм цукру та скільки він коштує в інших магазинах, розбирався "Телеграф". Місцями цінник сягнув майже 40 гривень.

Згідно з даними "Мінфін", середня ціна за 1 кілограм цукру наразі складає 34,57 гривні. Найдорожчий товар пропонує "Megamarket", за 39,60 гривень, а більше дешевий є у "Auchan", за 32,90 гривень, "Novus", за 32,89 гривні та "Metro" — 32,90 гривень.

Водночас в інших супермаркетах України ціни майже такі самі. Зокрема цукор "Повна Чаша" у "Сільпо" коштує 32,89 гривні за кілограм. Свою чергу, у "АТБ" вартість товару складає 29,90 гривень.

А от найвигідніша пропозиція наявна у "ЕКОМаркет". За 1 кілограм цукру потрібно буде віддати 24,90 гривень. Тобто це на 9,67 гривні дешевше, якщо відштовхуватись від середньої ціни цукру.

Раніше "Телеграф" писав про те, як змінились ціни на популярні крупи упродовж 2018-2025 років.