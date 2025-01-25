Різниця майже у 20 грн. Чому молоко у Польщі дешевше, ніж в Україні

Цьому є просте пояснення

Вартість харчових продуктів в Україні поступово зростає, проте у декого і досі є питання: чому ж у сусідніх країнах Європи ціни нижчі. До прикладу, в Польщі один літр молока коштує від 30 грн, а в Україні від 40-50 грн.

"Телеграф" розповість про різницю у цінах та чому вона виникає. Для порівняння братимемо молоко з "Сільпо" та з польського супермаркету carrefour.

Зауважимо, що у польських магазинах молоко найчастіше продають чітко по 1 літру, в українських зустрічаються пляшки від 950 до 800 мл.

Скільки коштує молоко у Польщі

У супермаркеті пляшку жирного молока (3,2%) 1 л можна придбати за 3,79 злотих, тобто 39,79 грн. Вартість одного літра молока 2% становить 4,29 злотих, тобто 44,79 грн. До уваги беремо продукцію у пляшках, а не пакетах. Безлактозне молоко у Польщі коштує 6,05 злотих за 1 літр 2%, в гривнях це 63,17 грн.

Скільки коштує молоко в Україні

У "Сільпо" молоко пастеризоване "Ферма" 3,2%, 840 мл коштує 50,79 грн по акції, а без неї — 62 грн. Вартість молока пастеризованого "Яготинське" 2,6% 870 мл складає 56,30 грн. Безлактозне молоко 2,6% продається за 89,99 грн, у пляшці 900 мл.

Аналізуючи ціни можна побачити, що у Польщі молоко дешевше приблизно на 15-20 грн і на це впливає один важливий фактор. Йдеться про податок на додану вартість (ПДВ). У Польщі він становить 5%, а в Україні — 20%. Саме тому ціна на більшість продуктів відрізняється.

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