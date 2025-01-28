На вагу "золота"? Як відрізняються ціни на яйця в Україні та Польщі

В Україні вартість яєць суттєво нижча, аніж у Польщі

Майже жодний базовий продуктовий кошик не обходиться без курячих яєць, ціна на які влітку низька, а взимку — висока. Захмарна вартість на цей товар є не лише в Україні, а й і в Польщі, адже деякі види яєць коштують понад 150 гривень за 10 штук.

Які цінники на яйця є в Україні та в Польщі, розповість "Телеграф". Для цього ми використали дані зі сайту "Мінфін", а також магазину "mamyito".

Як відрізняються ціни на яйця курячі в Польщі та Україні

Згідно з даними "Мінфіну", нині середня ціна яєць "Квочка" (10 штук) є 63,90 гривень. Водночас від фірми "Ясенсвіт" вони коштують 69,60 гривень.

Тим часом ціни на сайті магазину "mamyito" значно відрізняються. За 10 штук яєць зеленоногої курки потрібно віддати 13,59 злотих, що дорівнюють 142,67 гривні.

Органічні яйця стоять з цінником в 13,99 злотих, тобто 146,87 гривні.

Десять штук яєць курок, яких вільно вигулювали, коштують 14,39 злотих — 151,07 гривень.

Однак є і ті продукти, які мають нижчу вартість, зокрема яйця амбарні розміру М від "JAJA Z SOKOŁOWA" та "CZACHOROWSKI" продаються по 7,99 злотих, що дорівнює 83,88 гривні.

Тобто, ціна яєць в Україні коливається в діапазоні 60,80-72,50 гривень, а в Польщі — 83,88-151,07 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому молоко в Польщі має нижчу ціну, аніж в Україні.