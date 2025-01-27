У 2018 році деякі крупи коштували менше 10 грн. Як змінились ціни за шість років

У 2018 році вистачило б і 100 гривень, аби купити майже всі види круп та макарони

На українському ринку упродовж 2018-2024 років відбувалось здорожчання бакалії. Деякі з цих товарів виросли в ціні вдвічі й цінник на них зафіксувався близько 50 гривень.

Скільки коштували основні види круп та макарони шість років назад, дізнавався "Телеграф". Дані про ціни були взяті з "Мінфіну".

Які були ціни на бакалію у 2018 та 2024 роках

Згідно з даними, у 2018 році в магазинах:

макарони (1 кг) в середньому коштували 14,91 гривні;

за манну крупу потрібно було віддати 11,71 гривні;

ячна крупа мала цінник в 9,84 гривні;

гречку можна було купити за 21,53 гривні;

пшоно коштувало 16,02 гривень;

а рис — 23,30 гривень.

Якщо всі ці товари придбали б одразу, то в чеку була б сума в 97,31 гривні.

Водночас цінники на бакалію на початку 2024 були такі:

за 1 кг макаронів треба було віддати 29,89 гривні;

за пачку крупи манної — 21,27 гривні;

за ячну крупу — 15,51 гривні;

за пшеничку — 17,16 гривні;

за гречку — 28,87 гривні;

за кіло пшона — 25,41 гривні;

за рис — 51,28 гривні.

Якщо придбати всю цю бакалію, то українець мав заплатити 172,23 гривні, але ця сума була вирахувана без врахування крупи пшеничної.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому молоко у Польщі дешевше, аніж в Україні.