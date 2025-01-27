У 2018 році деякі крупи коштували менше 10 грн. Як змінились ціни за шість років
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У 2018 році вистачило б і 100 гривень, аби купити майже всі види круп та макарони
На українському ринку упродовж 2018-2024 років відбувалось здорожчання бакалії. Деякі з цих товарів виросли в ціні вдвічі й цінник на них зафіксувався близько 50 гривень.
Скільки коштували основні види круп та макарони шість років назад, дізнавався "Телеграф". Дані про ціни були взяті з "Мінфіну".
Які були ціни на бакалію у 2018 та 2024 роках
Згідно з даними, у 2018 році в магазинах:
- макарони (1 кг) в середньому коштували 14,91 гривні;
- за манну крупу потрібно було віддати 11,71 гривні;
- ячна крупа мала цінник в 9,84 гривні;
- гречку можна було купити за 21,53 гривні;
- пшоно коштувало 16,02 гривень;
- а рис — 23,30 гривень.
Якщо всі ці товари придбали б одразу, то в чеку була б сума в 97,31 гривні.
Водночас цінники на бакалію на початку 2024 були такі:
- за 1 кг макаронів треба було віддати 29,89 гривні;
- за пачку крупи манної — 21,27 гривні;
- за ячну крупу — 15,51 гривні;
- за пшеничку — 17,16 гривні;
- за гречку — 28,87 гривні;
- за кіло пшона — 25,41 гривні;
- за рис — 51,28 гривні.
Якщо придбати всю цю бакалію, то українець мав заплатити 172,23 гривні, але ця сума була вирахувана без врахування крупи пшеничної.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому молоко у Польщі дешевше, аніж в Україні.