На почти 10 грн дешевле: где можно купить сахар по такой цене

"Телеграф" выяснил, где сейчас выгоднее всего можно купить кило сахара

Сахар – один из базовых продуктов в продуктовой корзине украинца. Его средняя цена составляет около 35 гривен. Однако в некоторых магазинах на него сейчас действует скидка, которая может помочь сэкономить покупателям.

За сколько можно купить килограмм сахара и сколько он стоит в других магазинах, разбирался "Телеграф". Местами ценник составил почти 40 гривен.

Согласно данным "Минфин", средняя цена за 1 килограмм сахара сейчас составляет 34,57 гривны. Самый дорогой товар предлагает "Megamarket", за 39,60 гривны, а более дешевый есть в Auchan, за 32,90 гривны, Novus, за 32,89 гривны и Metro — 32,90 гривны.

В то же время в других супермаркетах Украины цены почти такие же. В частности, сахар "Полная Чаша" в "Сільпо" стоит 32,89 гривны за килограмм. В свою очередь, у "АТБ" стоимость товара составляет 29,90 гривны.

А вот самое выгодное предложение есть в "ЕКОМаркет". За 1 кг сахара нужно будет отдать 24,90 гривны. То есть это на 9,67 гривны дешевле, если отталкиваться от средней цены сахара.

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