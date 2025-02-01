Сума точно вище мінімуму. Якою буде пенсія в 2025, якщо маєш 32 роки стажу

Хто з українців зможе у 2025 році отримати понад 6 тисяч гривень

Майбутні пенсії українців залежить не тільки від заробітної плати чи віку виходу на відпочинок, а й від страхового стажу. Якщо він менший, то і сума, відповідно, падає.

Аби підрахувати суму пенсії для українців, які у 2025 році виходитимуть з 32 роками стажу, "Телеграф" використав пенсійний калькулятор. Сума була вирахувана на загальних умовах, а пільгові категорії населення, а саме ветеран війни, діти війни, почесний донор, особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною тощо, не обирались.

Тож, якщо чоловік у 2025 році має 32 роки стажу, а його заробітна плата складала 15 тисяч гривень, то він розраховує на пенсію в 6205 гривень.

Варто нагадати, що у 2025 році для оформлення пенсії за віком в 60 років, потрібно мати не менше 32 роки стажу, в 63 роки страховий стаж має бути від 22 до 32 років, а, своєю чергою, в 65 років — від 15 до 22 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсію в 12 тисяч гривень може отримати 65-річна особа навіть з мінімальним стажем, але є одна важлива умова.