Сумма точно выше минимума. Какой будет пенсия в 2025, если имеешь 32 года стажа

Кто из украинцев сможет в 2025 году получить более 6 тысяч гривен

Будущие пенсии украинцев зависят не только от заработной платы или возраста выхода на отдых, но и от страхового стажа. Если он меньше, то и сумма, соответственно, падает.

Чтобы подсчитать сумму пенсии для украинцев, которые будут в 2025 году выходить с 32 годами стажа, "Телеграф" использовал пенсионный калькулятор. Сумма была рассчитана на общих условиях, а льготные категории населения, а именно ветеран войны, дети войны, почетный донор, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и т.д., не избирались.

Поэтому, если человек в 2025 году имеет 32 года стажа, а его заработная плата составляла 15 тысяч гривен, то он рассчитывает на пенсию в 6205 гривен.

Следует напомнить, что в 2025 году для оформления пенсии по возрасту в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 63 года страховой стаж должен быть от 22 до 32 лет, а, в свою очередь, в 65 лет — от 15 до 22 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсию в 12 тысяч гривен может получить 65-летний человек даже с минимальным стажем, но есть одно важное условие.