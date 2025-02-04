Сыр подорожал вполовину. Как изменились цены на молочку за четыре года

За четыре года показатели на украинском рынке наиболее существенно выросли на сыры, затем идут масло сливочное и сметана, а последним молоко

Цены на молочную продукцию, в частности на молоко, сыры, сметану и масло, в течение 2020-2024 года существенно выросли. Некоторые из этих товаров подорожали вдвое и ценник перевалил за 200 гривен.

Если в 2020 году цены преимущественно были двузначными, то в 2024 году большинство из них стали трехзначными. Как изменились показатели за эти годы, узнал "Телеграф", использовав архивные данные из "Минфина".

Цены на молочку в декабре 2020 и 2024 годах

Согласно данным, в 2020 году цены были такими:

за молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно ( 1000 г ) нужно было заплатить 25,60 гривен (за 900 г — 23,04 грн);

) нужно было заплатить 25,60 гривен (за 900 г — 23,04 грн); сыры мягкие жирные (1 кг) стоили 111,46 гривны;

один килограмм сметаны жирностью до 15% включительно можно было купить за 63,81 гривны (за 350 г — 22,33 грн);

сметаны жирностью до 15% включительно можно было купить за 63,81 гривны (за 350 г — 22,33 грн); а масло сливочное 200 г имело ценник в 44,47 гривны.

За четыре года цены выросли и в декабре 2024 года составляли:

за молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно ( 1000 г ) нужно было заплатить 45,64 гривны (за 900 г – 41,08 грн). Оно подорожало на 20,04 гривны;

) нужно было заплатить 45,64 гривны (за 900 г – 41,08 грн). Оно подорожало на 20,04 гривны; сыры мягкие жирные (1 кг) стоили 217,36 грн. За этот период цена выросла на 105,9 гривны;

один килограмм сметаны жирностью до 15% включительно можно было купить за 130,85 гривны (за 350 г – 45,80 грн). В течение 4 лет стоимость выросла на 40,04 гривны;

сметаны жирностью до 15% включительно можно было купить за 130,85 гривны (за 350 г – 45,80 грн). В течение 4 лет стоимость выросла на 40,04 гривны; а масло сливочное 200 г имело ценник в 102,23 гривны. Его стоимость поднялась на 57,76 грн.

Итак, наибольшее подорожание в течение декабря 2020-2024 годов произошло на сыры мягкие жирные. Затем идет масло сливочное и сметана, а последним — молоко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине дешевле всего можно купить сливочное масло.