Ще рік тому коштувала втроє дешевше. Коли картопля в Україні почала різко дорожчати

З січня 2023 по 2024 роки картопля здорожчала на понад 12 гривень, а грудня - більш як на 14 гривень

Ціни на картоплю на ринку упродовж 2024 року не тішили українців, адже інколи вартість за кіло сягала в середньому 29 гривень. Однак ще рік тому цінник максимально міг достигнути лише 15 гривень.

Скільки коштувала картопля в Україні протягом 2023-2024 року, дізнавався "Телеграф". Дані про середні ціни були взяті з "Мінфіну".

Тож, на початку 2023 року українцю за 1 кілограм картоплі потрібно було заплатити 9,40 гривень. Ціна біля такої позначки коливалась до кінця весни, адже вже у червні вартість картоплі виросла до 12,04 гривень. Показник у липні був ще більшим — 20,25 гривні. Однак вже у серпні овоч подешевшав на 7,38 гривні.

Цінник в межах 10-12 гривень коливався протягом вересня-листопада, але в кінці року він піднявся до 15,13 гривні.

2024 рік почався з вартості у 21,46 гривні за кілограм картоплі. Протягом найближчих трьох місяців вона трималась на рівні 22,45-22,75 гривні, але у травні овоч здорожчав до 24,53 гривні.

У червні, як і торік, відбувся стрибок цінника, однак до 28,39 гривні. Ймовірно, що це було спричинено першими постачаннями молодої картоплі на ринок. У липні вартість впала до 20,08 гривень. Більш-менш на такому рівні вона трималась до кінця вересня, а у жовтні овоч знову стаж дорожчати.

Закінчився цей рік з цінником у 29,74 гривні за кіло картоплі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна наразі в Україні купити базовий набір продуктів і вкластись у 1 тисячу гривень.