До 30 грн за пачку. Где можно сейчас приобрести самую дешевую гречку в Украине

Местами можно сэкономить чуть более 12 гривен

Стоимость гречки, как и других круп, в последние годы не стояла на месте. Сейчас некоторые украинские магазины предлагают приобрести ее по трехзначной цене.

Какая будет минимальная стоимость килограмма гречки в начале февраля и сколько крупа стоит в других магазинах, разбирался "Телеграф". Стоит заметить, что в некоторых магазинах цена указана за 400 или 800 граммов, но мы будем принимать во внимание цену за 1 килограмм.

Где дешевле всего можно приобрести гречневую крупу

По данным сайта "Минфин", самая дорогая гречка продается в Megamarket по цене в 40 гривен, а самую дешевую можно купить у Auchan — за 27,90 гривны. Средняя стоимость этой крупы – 32,95 гривны.

Тем временем в магазине "Фора" самое дешевое предложение 1 килограмма гречки есть от "Звездный выбор". По состоянию на 5 февраля ее можно приобрести за 31,90 гривны.

В магазине "Сільпо" самая низкая цена за один килограмм гречки составляет 32,29 гривны от марки "Полная чаша".

В то же время в "АТБ" можно найти гречку за 31,90 гривны от "Умный выбор".

Итак, среди рассмотренных цен в разных магазинах Украины, дешевле всего 1 килограмм гречки можно приобрести у Auchan за 27,90 гривны. Если сравнивать самое дорогое и дешевое предложение, то разница между ними будет 12,1 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда картофель в Украине начал резко дорожать.