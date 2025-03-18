Зірка Голівуду здивувала українців: вона потайки купила картину нашого художника (фото)

У світової знаменитості є вдома полотно українця

Відома американська акторка Шерон Стоун, яка знімалась у фільмах "Основний інстинкт", "Спеціаліст", "Щепка" підтримала українського художника Артура Солецького. До речі, влітку минулого року зірка травмувалась під час відпустки в Туреччині.

Про це повідомила співзасновниця агенції з популяризації української культури Ukraine WOW Ярослава Гресь. Вона зазначила, що Стоун продемонструвала картину Солецького під назвою "Велика маленька мрія". Полотно розташоване в її будинку. У ролику, яке опублікували у соцмережах організації, Шерон сказала, що картина є прекрасною та відзначила талант українського митця.

"Україна — це мистецтво. Україна — це живопис. Україна — це креативність. Я Шерон Стоун. Звідки я про це знаю? Тому що це українська картина. Її автор — Артур Солецький. Яка ж вона прекрасна! Дякую, Артуре, я в захваті", — сказала Стоун.

Шерон Стоун підтримала українського художника Артура Солецького

Гресь зазначила, що команда кілька разів писала голлівудській акторці, але вона не відгукувалась на пропозиції. Цього разу вони попросили Стоун записати ролик про українських художників з іменами, які команда планувала надати. Однак акторка відповіла, що не треба нічого надсилати і сама показала роботу українського художника в себе вдома.

"За три попередніх роки Стоун жодного разу не пристала на наші пропозиції. Але цього разу раптом приходить відповідь з приблизно таким текстом: "Не треба мені ваших імен, я сама все запишу, бо подивіться, що у мене вдома висить". І в долуці відео з будинку Шерон, а в ньому — робота молодого художника Артура Солецького", — написала Гресь.

Цікаво, що Солуцький сам не знав, що його картину придбала знаменитість. Митець зазначив, що це дуже його надихнуло.

"Коли я дізнався, що моя робота в Шерон Стоун вдома — це дуже надихнуло. У такі моменти справді розумієш силу мистецтва та вплив, який воно може мати", — сказав Артур.

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