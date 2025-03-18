Зірка Голівуду здивувала українців: вона потайки купила картину нашого художника (фото)
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У світової знаменитості є вдома полотно українця
Відома американська акторка Шерон Стоун, яка знімалась у фільмах "Основний інстинкт", "Спеціаліст", "Щепка" підтримала українського художника Артура Солецького. До речі, влітку минулого року зірка травмувалась під час відпустки в Туреччині.
Про це повідомила співзасновниця агенції з популяризації української культури Ukraine WOW Ярослава Гресь. Вона зазначила, що Стоун продемонструвала картину Солецького під назвою "Велика маленька мрія". Полотно розташоване в її будинку. У ролику, яке опублікували у соцмережах організації, Шерон сказала, що картина є прекрасною та відзначила талант українського митця.
"Україна — це мистецтво. Україна — це живопис. Україна — це креативність. Я Шерон Стоун. Звідки я про це знаю? Тому що це українська картина. Її автор — Артур Солецький. Яка ж вона прекрасна! Дякую, Артуре, я в захваті", — сказала Стоун.
Гресь зазначила, що команда кілька разів писала голлівудській акторці, але вона не відгукувалась на пропозиції. Цього разу вони попросили Стоун записати ролик про українських художників з іменами, які команда планувала надати. Однак акторка відповіла, що не треба нічого надсилати і сама показала роботу українського художника в себе вдома.
"За три попередніх роки Стоун жодного разу не пристала на наші пропозиції. Але цього разу раптом приходить відповідь з приблизно таким текстом: "Не треба мені ваших імен, я сама все запишу, бо подивіться, що у мене вдома висить". І в долуці відео з будинку Шерон, а в ньому — робота молодого художника Артура Солецького", — написала Гресь.
Цікаво, що Солуцький сам не знав, що його картину придбала знаменитість. Митець зазначив, що це дуже його надихнуло.
"Коли я дізнався, що моя робота в Шерон Стоун вдома — це дуже надихнуло. У такі моменти справді розумієш силу мистецтва та вплив, який воно може мати", — сказав Артур.
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