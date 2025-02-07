Кто в 2025 году может выйти на пенсию с минимальным стажем

Социальная пенсия назначается в 65 лет при стаже менее 15 лет

Лица, не наработавшие нормы страхового стажа, предусмотренной до 60, 63 и 65 лет, также могут оформить выплаты, но в виде социальной пенсии.

Если украинец до 65 лет не имеет хотя бы выше 15 лет стажа, то он может выйти на пенсию иначе, получая социальную пенсию по возрасту. Ее сумма — это разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна), и средним доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев, но не более 3028 гривен, как сообщили в "Действии" (Ред. в укр. вар. — "Дія").

Однако такая помощь может не назначаться, если:

Лицо получает пенсию, работает или имеет другой доход.

Кто-то из семьи совершил покупку или оплату более 50 тысяч гривен за год до обращения.

Среднемесячный доход семьи превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Выявлены дополнительные доходы, не указанные в декларации.

Лицо или его семья владеют вторым жильем, превышающим 21 квадратный метр на человека, или более чем одним транспортным средством.

Кроме того, такая социальная пенсия должна пересчитываться раз в 6 месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и доходах.

Ранее "Телеграф" писал, что на пенсию в почти 12 тысяч гривен может рассчитывать и 65-летний украинец даже с минимальным стажем.