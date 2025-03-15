Трамп призначив спецпредставника по Україні: у Києві його добре знають
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Чиновник вестиме прямі переговори з українським керівництвом
Генерал Кіт Келлог офіційно призначено спеціальним представником США у справах України. До цього у ЗМІ звертали увагу на те, що він не брав участі у низці переговорів, які стосувалися ситуації в Україні. Включно з переговорами в Саудівській Аравії.
Про призначення повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth. Він зазначив, що Келлог безпосередньо спілкуватиметься з українським керівництвом.
"Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, безпосередньо спілкуватиметься з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він добре їх знає, і у них дуже хороші робочі відносини", — написав глава Білого дому.
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Як відомо, Келлог не був присутнім на зустрічі делегацій США та України у Саудівській Аравії. Наразі основними перемовниками з боку Вашингтона щодо війни Росії проти України є державний секретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майкл Волц та представник на Близькому Сході Стів Віткофф.
Однак 13 березня видання NBC з посиланням на свої джерела повідомило, що Келлога відсторонили, оскільки в Кремлі його вважають "надто проукраїнським". На певному етапі переговорів адміністрація Трампа погодилася продовжувати діалог з росіянами без нього.