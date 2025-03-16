Папа Римський вперше показався на фото після госпіталізації і помолився за Україну

Франциск подякував доброзичливцям за молитви

Папа Римський Франциск був госпіталізований до лікарні ще в середині лютого. Сьогодні, 16 березня, вперше від моменту потрапляння в лікарню в мережі з'явились фото понтифіка.

Пресслужба опублікувала фотографію Папи Франциска під час молитви після співслужіння Євхаристії сьогодні вранці. Це перший знімок, що з'явився після госпіталізації Папи Римського 14 лютого.

На фото він зображений у каплиці римської лікарні Джемеллі, пише CNN.

Папа Римський проходить лікування, але молиться. Фото - пресслужба Ватикану

Зазначається, що Папа Римський одягнений у стелу — вбрання, яке надягають, щоб причаститися під час меси. У виданні наголосили, що Франциск вийшов за рамки простої участі в месі або прийняття Євхаристії, як він це робив останніми тижнями.

У Ватикані поділилися, що Папа Римський продовжує лікування і терапію. Він працює і не приймає відвідувачів у неділю.

У виданні розповіли, що понтифік досі бореться із захворюванням. Сьогодні вранці він подякував доброзичливцям за молитви. У тексті своєї щотижневої молитви він заявив, що попереду на нього чекає "період випробувань".

"Я дякую всім вам за молитви і дякую тим, хто допомагає мені з такою відданістю. Я знаю, що багато дітей моляться за мене, деякі з них прийшли сьогодні сюди на "Джемеллі" на знак близькості. Дякую вам, дорогі діти! Папа любить вас і завжди чекає зустрічі з вами", — йдеться в молитві.

Також у молитві згадувалися країни, в яких тривають війни. Серед них і Україна.

У виданні додали, що стан понтифіка залишається стабільним, але йому, як і раніше, потрібна медична допомога.

Хвороба Папи Римського — що відомо

Папа Римський був госпіталізований у лікарню ще у лютому, оскільки у нього підозрювали бронхіт. Зокрема 9 лютого Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це тим, що у нього з'явились проблеми з диханням на фоні нападу бронхіту. Пізніше його госпіталізували.

Пізніше зʼясувалось, що у Папи Римського двостороння пневмонія. Комп'ютерна томографія грудної клітини виявила складну ситуацію, яка потребує подальшої фармакологічної терапії.

1 березня його навіть перевели на штучну вентиляцію легенів, адже стан дихальної системи Папи Франциска "погіршився після ізольованого бронхоспазму".

Вже наступного дня пресслужба Ватикану повідомила, що ніч для Папи Римського пройшла спокійно і стан його здоров'я залишається стабільним.

Зауважимо, що напочатку березня Папа Римський Франциск звернувся до вірян із лікарні. У своєму зверненні він закликав молитися за мир та за "стражденну Україну".

"Телеграф" писав про те, чи може Папа Римський "зректися престолу" через хворобу.