Стало відомо, коли магнітні бурі вдарять з новою силою (календар)

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси

Магнітні бурі ще кілька днів будуть триматись на середньому рівні. А з 18 березня будуть йти на спад.

"Телеграф" підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9.

Магнітні бурі 17 березня

У понеділок, 17 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

18 березня

У вівторок, 18 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні у віджеті нижче:

У березні 2025 року очікується кілька магнітних бур різної сили:

Слабка магнітна буря відбудеться 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 числа місяця;

Магнітна буря середньої сили накриє Землю 17, 18, 28;

Найсильніша магнітна буря очікується 27 березня.

Що таке магнітні бурі

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядало незвичне сонячне затемнення.