Найнижчу ціну пропонують одразу три магазини. Де найдешевше купити кіло коропа
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Можна заощадити до 20 гривень
Продуктовий кошик деяких українців може містити в собі рибу. Вартість одного кілограму, наприклад коропу, в деяких магазинах сягає майже 170 гривень.
Однак під час покупок можна заощадити до 20 гривень на цьому товарі. "Телеграф" розбирався, в який магазин піти, аби бути в "плюсі".
Ціни на рибу в українських магазинах
Найдешевша пропозиція коропа цілого живого є в "Сільпо", "Novus" та "Varus". Там ціна за 1 кілограм зафіксувалась на рівні 149,0 гривень. Однак зауважте, що у другому магазині поки що немає цієї риби.
Тим часом ціна на цю рибу в "Megamarket" є вищою на 3 гривні. У магазині кілограм товару коштує 152,0 гривень.
Але такого самого живого коропа можна придбати й в "Auchan", але його вартість більша на 17 гривень за попередню — 169,0 гривень.
Отже, середня ціна на живого коропа складає 153,6 гривні. Найдешевше цю рибу продають одразу три магазини по 149,0 гривень — "Сільпо", "Novus" та "Varus". Найвищий цінник стоїть в "Auchan", 169 гривень.
Раніше "Телеграф" писав про те, якими були ціни на хліб шість років тому в Україні.