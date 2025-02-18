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Найнижчу ціну пропонують одразу три магазини. Де найдешевше купити кіло коропа

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Риба на столі
Риба на столі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Можна заощадити до 20 гривень

Продуктовий кошик деяких українців може містити в собі рибу. Вартість одного кілограму, наприклад коропу, в деяких магазинах сягає майже 170 гривень.

Однак під час покупок можна заощадити до 20 гривень на цьому товарі. "Телеграф" розбирався, в який магазин піти, аби бути в "плюсі".

Ціни на рибу в українських магазинах

Найдешевша пропозиція коропа цілого живого є в "Сільпо", "Novus" та "Varus". Там ціна за 1 кілограм зафіксувалась на рівні 149,0 гривень. Однак зауважте, що у другому магазині поки що немає цієї риби.

Тим часом ціна на цю рибу в "Megamarket" є вищою на 3 гривні. У магазині кілограм товару коштує 152,0 гривень.

Але такого самого живого коропа можна придбати й в "Auchan", але його вартість більша на 17 гривень за попередню — 169,0 гривень.

Отже, середня ціна на живого коропа складає 153,6 гривні. Найдешевше цю рибу продають одразу три магазини по 149,0 гривень — "Сільпо", "Novus" та "Varus". Найвищий цінник стоїть в "Auchan", 169 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, якими були ціни на хліб шість років тому в Україні.

Теги:
#Риба #Ціни #Ціни на продукти #Короп