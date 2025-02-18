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Самую низкую цену предлагают сразу три магазина. Где дешевле всего купить кило карпа

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Рыба на столе
Рыба на столе. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Можно сэкономить до 20 гривен

Продуктовая корзина некоторых украинцев может включать в себя рыбу. Стоимость одного килограмма, например карпа, в некоторых магазинах составляет почти 170 гривен.

Однако во время покупок можно сэкономить до 20 гривен на этом товаре. "Телеграф" разбирался, в какой магазин пойти, чтобы быть в "плюсе".

Цены на рыбу в украинском магазине.

Самое дешевое предложение карпа целого живого есть в "Сільпо", "Novus" и "Varus". Там цена за 1 килограмм зафиксировалась на уровне 149,0 гривны. Однако заметьте, что во втором магазине пока нет этой рыбы.

Между тем цена на эту рыбу в "Megamarket" выше на 3 гривны. В магазине килограмм товара стоит 152,0 грн.

Но такого же живого карпа можно приобрести и у "Auchan", но его стоимость больше на 17 гривен за предыдущую — 169,0 гривны.

Следовательно, средняя цена на живого карпа составляет 153,6 гривны. Дешевле всего эту рыбу продают сразу три магазина по 149,0 гривны — "Сільпо", "Novus" и "Varus". Самый высокий ценник стоит в "Auchan", 169 гривен.

Ранее Телеграф писал о том, какими были цены на хлеб шесть лет назад в Украине.

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#Рыба #Цены #Цены на продукты #Карп