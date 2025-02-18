Работать до 63? Что делать тем, кто не успел выйти в 60 на пенсию из-за недостатка нескольких месяцев стажа

Об этом объяснили в Пенсионном фонде

Для выхода на пенсию в 60 лет в Украине в текущем году необходимо иметь минимальную норму стажа в 32 года. Однако если лицу немножко не хватает до этой нормы, то оформить выплату можно через период, когда украинец наработает недостаточное количество месяцев.

Если украинцу не хватает стажа, то ему необходимо работать дальше, однако необязательно ждать нового возрастного рубежа в 63 или 65 лет. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, если для оформления выплаты в 60 лет не хватило 6 месяцев страхового стажа, то этот период можно доработать и выйти на заслуженный отдых.

Поэтому пенсия по возрасту будет назначаться только при соблюдении нормы страхового стажа.

"То есть если вы будете работать после достижения 60-летия и через 6 месяцев приобретете 32 года страхового стажа, то вы можете обратиться за назначением пенсии по возрасту сразу, как только будет выполнено условие. Ждать достижения 63-летия вам не нужно", — пояснили в фонде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую пенсию рассчитывают 60-летние мужчина и женщина, имеющие зарплату менее 5 тысяч гривен.