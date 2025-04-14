Царські квадрати за солідні гроші: за аварійне житло в центрі Львова просять чималу суму (фото)

Розташування квартири може компенсувати витрати на відновлення

За 70 тисяч доларів у Львові можна придбати квартиру в царському будинку, щоправда, в аварійному стані. Двокімнатне помешкання площею 55,4 квадратних метри розташоване в центрі міста, у Галицькому районі.

Незважаючи на необхідність повного ремонту, продавець встановив досить високу ціну. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних ресурсів купівлі-продажу нерухомості.

Квартира знаходиться на третьому поверсі чотириповерхового цегляного будинку. Має роздільне планування, дві окремі кімнати та простору кухню площею 11,8 квадратних метрів.

Санвузол також роздільний. Опалення індивідуальне газове, наявні всі необхідні комунікації: газ, центральний водопровід, електрика та центральна каналізація.

Як видно з фотографій в оголошенні, приміщення справді потребує серйозного ремонту. Проте розташування квартири може компенсувати витрати на відновлення. До центру міста можна дійти пішки всього за 5-7 хвилин. Поруч знаходяться два парки — парк культури та Стрийський парк.

Інфраструктура району добре розвинена. У радіусі 500 метрів є дитячий садок, школа, ринок, різноманітні магазини та супермаркети, торгово-розважальний центр. Також неподалік розташовані аптека, лікарня, ресторани, кафе, відділення пошти та банкомати.

Продавець зазначає, що квартира світла та колоритна. За його словами, помешкання підійде для подобової оренди після ремонту. Також є можливість перепланування приміщення відповідно до потреб нового власника.

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