В одній із областей України хочуть значно підвищити тарифи на вивіз сміття: реакція жителів громади

Нові тарифи на сміття в Калуші: що зміниться та скільки доведеться платити

У Калуші готуються переглянути тарифи на вивезення побутових відходів. Вже 13 лютого виконавчий комітет міської ради може ухвалити нові розцінки, запропоновані ТОВ "Еко-Прикарпаття".

Дану інформацію 4 лютого оприлюднила Калуська міська рада. Це рішення викликало активне обговорення серед мешканців громади, адже тарифи зростуть суттєво.

Що зміниться?

380,92 грн за 1 кубометр або 2175,55 грн за 1 тонну (з ПДВ).

або (з ПДВ). 55,55 грн/міс. з людини для мешканців міста.

для мешканців міста. 48,25 грн/міс. з людини для мешканців сіл громади.

Різниця між тарифами для міста та сіл пояснюється нормами накопичення відходів: у Калуші вони вищі, ніж у селах.

Чому тарифи зростають?

"Серед причин зміни тарифу — зросли основні складники виробничої собівартості, з 19,5 млн у розрахунках попереднього тарифу до 32 млн зараз (на 64%), в т.ч.: прямі матеріальні витрати (на 65%), витрати на оплату праці (на 112%), витрати на ЄСВ (на 112%), амортизація (на 49%), витрати ремонт ОЗ (на 120%), загальновиробничі витрати (на 28%), адміністративні витрати (на 170%), витрати на збут операцій (на 147%). Станом на січень 2025 року розмір діючого тарифу забезпечує лише 37% собівартості тарифу", — інформує влада.

Що кажуть мешканці?

Запропоноване підвищення тарифів викликало бурхливу реакцію жителів громади. Ось деякі коментарі:

Місцеві жителі вимагають більш детального пояснення підвищення тарифів, а також перегляду розрахунків спеціальною комісією.

Чи затвердять нові тарифи – стане відомо після засідання виконкому 13 лютого.

Раніше "Телеграф" писав, що для деяких українців знову зростуть тарифи на воду, люди розлючені.