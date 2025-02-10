В одній із областей України хочуть значно підвищити тарифи на вивіз сміття: реакція жителів громади
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Нові тарифи на сміття в Калуші: що зміниться та скільки доведеться платити
У Калуші готуються переглянути тарифи на вивезення побутових відходів. Вже 13 лютого виконавчий комітет міської ради може ухвалити нові розцінки, запропоновані ТОВ "Еко-Прикарпаття".
Дану інформацію 4 лютого оприлюднила Калуська міська рада. Це рішення викликало активне обговорення серед мешканців громади, адже тарифи зростуть суттєво.
Що зміниться?
- 380,92 грн за 1 кубометр або 2175,55 грн за 1 тонну (з ПДВ).
- 55,55 грн/міс. з людини для мешканців міста.
- 48,25 грн/міс. з людини для мешканців сіл громади.
Різниця між тарифами для міста та сіл пояснюється нормами накопичення відходів: у Калуші вони вищі, ніж у селах.
Чому тарифи зростають?
"Серед причин зміни тарифу — зросли основні складники виробничої собівартості, з 19,5 млн у розрахунках попереднього тарифу до 32 млн зараз (на 64%), в т.ч.: прямі матеріальні витрати (на 65%), витрати на оплату праці (на 112%), витрати на ЄСВ (на 112%), амортизація (на 49%), витрати ремонт ОЗ (на 120%), загальновиробничі витрати (на 28%), адміністративні витрати (на 170%), витрати на збут операцій (на 147%). Станом на січень 2025 року розмір діючого тарифу забезпечує лише 37% собівартості тарифу", — інформує влада.
Що кажуть мешканці?
Запропоноване підвищення тарифів викликало бурхливу реакцію жителів громади. Ось деякі коментарі:
Місцеві жителі вимагають більш детального пояснення підвищення тарифів, а також перегляду розрахунків спеціальною комісією.
Чи затвердять нові тарифи – стане відомо після засідання виконкому 13 лютого.
Раніше "Телеграф" писав, що для деяких українців знову зростуть тарифи на воду, люди розлючені.