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Яка має бути зарплата, щоб у 2025 році призначили мінімальну пенсію

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Виплата великою не буде
Виплата великою не буде. Фото Відкриті джерела

Мінімальна зарплата не означає, що людина буде отримувати мінімальну пенсію

Для виходу на пенсію в 2025 році особа має мати 32 роки стажу, якщо має повні 60 років, 22 роки стажу — для виходу на пенсію в 63 та 15 років — для початку відпочинку у 65. Якщо людина має меншу кількість років страхового стажу — може претендувати тільки на соціальну допомогу від держави.

"Телеграф" порахував, яка має бути зарплата, щоб призначили мінімальну пенсію. Станом на лютий 2025 року вона складає 2 361 грн. Це сума без надбавок за перевиконання норми стажу, донорство крові тощо.

Пенсійний калькулятор стверджує, що для того, щоб отримати таку суму пенсії потрібно мати хоча б 6 800 грн офіційної заробітної плати. Зазначимо, що ця сума менша за мінімальну заробітну плату в Україні. Вона становить 8 тисяч гривень.

Розрахунок пенсії
Розрахункова сума більша за мінімальну пенсію на 22 грн

Якщо ж людина на 65 років виконала норму страхового стажу (30 років для жінок та 35 для чоловіків), мінімальна пенсія має бути 3200 гривень. Також надбавки ж за особливі досягнення, вік тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли і для кого підвищиться розмір пенсії. Перерахувати мають вже зовсім скоро, однак підвищення потрібно чекати не всім.

Теги:
#Пенсії #Мінімальна зарплата #Мінімальна пенсія