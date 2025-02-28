Вдома дешевше, аніж в магазині? У скільки обійдеться приготування млинців на 6 осіб

Сума була вирахувана на основі середніх цін

Під час Масниці українці найчастіше вживають молочні продукти та страви з них, наприклад млинці. Якщо не хочеться їх готувати, то готову продукцію можна купити й в магазині.

Однак якщо готова магазинна продукція не влаштовує, а млинців хочеться, то залишається лише приготувати їх вдома. "Телеграф" порахував, скільки в середньому потрібно буде віддати за набір продуктів для 15-20 млинців.

Згідно з даними "Мінфін", повний набір продуктів для млинців без начинки в лютому 2025 коштуватиме (за основу взято середні ціни):

курячі яйця 3 штуки — 19,65 гривні (середня ціна за 10 штук — 63,50 грн); цукор 75 грамів — 2,6 гривні (середній цінник за кіло — 34,57 грн); борошно 300 грамів — 9,2 гривні (середня вартість за 1 кг — 30,55 грн); сіль 2 грами — 0,07 гривень (середня ціна за упаковку в 1 кілограм — 35,74 грн); олія соняшникова 45 мл — 3,3 гривні (середня вартість за 850 мл — 73,25 грн); молоко 700 мілілітрів — 35,13 гривні (середня ціна за 900 мл — 50,19 грн).

Отже, українцю за 15-20 млинців, залежно від товщини, якими можна буде нагодувати 5-6 осіб, якщо кожен візьме по 2-3 млинці, необхідно заплатити 69,95 гривні.

Ще раніше ми проаналізували, де можна найдешевше купити пачку готових млинців і за якою ціною. Виявилось, що 310 грамів, або 6 млинців, можна придбати за 59,90 гривень. Однак в нашому рецепті можна напекти 15-20 млинців. Тобто, купивши й приготувавши млинці вдома, можна значно зекономити.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, які магазини пропонують найдешевшу сметану.