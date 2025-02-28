Дома дешевле, чем в магазине? Во сколько обойдется приготовление блинов на 6 человек

Сумма была рассчитана на основе средних цен

Во время Масленицы украинцы чаще всего употребляют молочные продукты и блюда из них, например блины. Если не охота их готовить, то готовую продукцию можно приобрести и в магазине.

Однако если готовая магазинная продукция не устраивает, а блинов хочется, остается только приготовить их дома. "Телеграф" посчитал, сколько в среднем нужно будет отдать за набор продуктов для 15-20 блинов.

Согласно данным "Минфин", полный набор продуктов для блинов без начинки в феврале 2025 года будет стоить (за основу взяты средние цены):

куриные яйца 3 штуки – 19,65 гривны (средняя цена за 10 штук – 63,50 грн); сахар 75 граммов – 2,6 гривны (средний ценник за кило – 34,57 грн); мука 300 граммов – 9,2 гривны (средняя стоимость за 1 кг – 30,55 грн); соль 2 грамма – 0,07 гривен (средняя цена за упаковку в 1 килограмм – 35,74 грн); масло подсолнечное 45 мл — 3,3 гривны (средняя стоимость за 850 мл — 73,25 грн); молоко 700 миллилитров — 35,13 гривны (средняя цена за 900 мл — 50,19 грн).

Следовательно, украинцу за 15-20 блинов, в зависимости от толщины, которыми можно будет накормить 5-6 человек, если каждый возьмет по 2-3 блина, необходимо заплатить 69,95 гривны.

Еще раньше мы проанализировали, где можно дешевле всего купить пачку готовых блинов и по какой цене. Оказалось, что 310 граммов, или 6 блинов можно, приобрести за 59,90 гривны. Однако в нашем рецепте можно напечь 15-20 блинов. То есть, купив и приготовив блины дома, можно значительно сэкономить.

Напомним, "Телеграф" писал о том, какие магазины предлагают самую дешевую сметану.