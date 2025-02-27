Не в АТБ. Які магазини пропонують найдешевшу сметану

Місцями 300 грамів сметани можна купити за майже 51 гривню

Під час закупок до Масниці українці можуть зекономити не лише на молоці чи кисломолочному сирі, а й на сметані. Наразі одна баночка може коштувати майже 54 гривні.

Але якщо докласти трохи зусиль та пошукати, то її можна купити за нижчою ціною. "Телеграф" розібрався, які українські магазини пропонують найдешевший товар.

Ціни на сметану "Президент" в українських магазинах

Аби заощадити на сметані "Президент" 15% 300 грамів, українцю необхідно купити її у "Varus" за найнижчою ціною — 50,80 гривень.

Трохи дорожчою сметана є в "Auchan" — 51,90 гривень за 300 грамів.

За 52,90 гривень цей товар можна купити в "АТБ".

Тим часом ціна в понад 53 гривень на цей продукт є в "Сільпо" — 53,49 гривні.

А от цінник ближче до 54 гривень наявний в "Metro" — 53,98 гривні, а також в "Novus" — 53,99 гривні.

Отже, найвигідніша пропозиція сметани "Президент" є в "Varus" — 50,80 гривень. Водночас середня вартість цього продукту — 52,84 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які магазини в Україні пропонують купити молоко по акції, заощадивши понад 10 гривень.