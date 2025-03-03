Хвиля підвищення вартості проїзду йде Україною: на черзі ще одне місто

Тариф обговорюватимуть ще кілька тижнів

Після зростання вартості проїзду у обласних центрах, дорожчає він і у менших містах. З 1 квітня 2025 року у Кам'янському Дніпропетровської області може зрости вартість проїзду в трамваях.

Виконком міської ради розглядає питання про підвищення тарифу з 6 до 8 гривень. Основною причиною такого кроку є суттєве подорожчання складових тарифу за останні три роки, зокрема електроенергії та ріст мінімальної зарплати.

За розрахунками підприємства, економічно обґрунтований тариф, який би покривав усі витрати, мав би становити 13,80 грн. Однак, зважаючи на соціальну важливість трамвайних перевезень, міська влада вирішила обмежити підвищення до 8 гривень.

Нині чинний тариф — один із найнижчих в Україні. В обласному центрі — Дніпрі, проїзд вартує 10 грн, в західних регіонах на трамваї проїхатися коштує 10-15 грн (Івано-Франківськ, залежно від типу оплати), 13 — 25 грн (Львів) тощо. Рішення про підвищення тарифу ще не прийняте остаточно і буде винесено на громадське обговорення — до 21 березня прийматимуть зауваження від фізичних та юросіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ціни на приміські перевезення в Києві злетіли. Ціна за доїзд від Бучі, Борисполя тощо до столиці стартує від 65 грн.