Стрілок зі Sky Loft вийшов із в’язниці: як таке могло статися

Унаслідок стрілянини 1 людина загинула, ще 2 отримали поранення

Голосіївський районний суд Києва змінив запобіжний захід Дмитру Рашевському, відомому як "Рашик", з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Чоловік підозрюється у вчиненні умисного вбивства та злісного хуліганства під час конфлікту в столичному ресторані Sky Loft у листопаді 2024 року. Відповідне рішення суду було ухвалено 19 лютого 2025 року та вже пройшло апеляцію.

За інформацією журналіста Віталія Губіна, стрілок уже перебуває на свободі. "В самому початку січня випало спілкуватися з однією доволі знаковою для певних кіл людиною. Тоді він мені сказав, що герой замісу в Sky Loft ось-ось опиниться на свободі. Через півтора місяця Дмитро Рашевський вийшов", — повідомив Губін.

Журналіст Юрій Ніколов також прокоментував ситуацію: "Господі, а ми бідкаємося, що доволі безобідних корупціонерів відпускають під заставу. А тут боксер з криміналу по п'яній лавочці з пістолета завалив кривдника на смерть в готельному кабаку в центрі Києва — і його на прохання буданівців відпустили в СІЗО. Мовляв, він потрібен на війні".

На захист колишнього боксера виступили його побратими з елітного підрозділу ГУР МО "Артан". Вони засвідчили, що командир взводу Рашевський проявив себе на фронті і "потрібен у підрозділі, потрібен на війні". Суддя Катерина Плахотнюк, посилаючись на міцність соціальних зв'язків Рашевського, його стан здоров'я та державні заохочення, дійшла висновку про відсутність підстав для подальшого тримання чоловіка під вартою.

Нагадаємо, що трагічний інцидент стався 23 листопада 2024 року близько 00:30 в готелі Sky Loft у Печерському районі Києва. Між кількома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Дмитро Рашевський дістав пістолет марки "Glock-17" та зробив кілька пострілів, внаслідок чого один чоловік загинув на місці, а ще двоє отримали поранення.

Дмитро Рашевський у минулому був успішним спортсменом. У середині 2010-х він виграв золото Кубку Європи та став срібним призером Чемпіонату світу з тайського боксу. Проте згодом залишив спортивну кар'єру. За даними порталу "Антикор", протягом п'яти років його звинувачували у вимаганнях, викраденнях, розбоях та інших злочинах.

Після інциденту в "Sky Loft" офіційні підозри було висунуто не лише Рашевському та його приятелю Богдану Віказіну, а й чотирьом мешканцям Одещини та автогонщику-дріфтеру Тадею Мельничуку, якого, за наявною інформацією, досі розшукують.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у Києві серед ночі сталася бійка зі стріляниною.