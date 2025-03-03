Волна повышения стоимости проезда идет по Украине: на очереди еще один город

Тариф будут обсуждаться еще несколько недель

После роста стоимости проезда в областных центрах дорожает он и в меньших городах. С 1 апреля 2025 г. в Каменском Днепропетровской области может вырасти стоимость проезда в трамваях.

Исполком городского совета рассматривает вопрос о повышении тарифа с 6 до 8 гривен. Основной причиной такого шага является существенное удорожание составляющих тарифа за последние три года, в том числе электроэнергии и рост минимальной зарплаты.

По расчетам предприятия, экономически обоснованный тариф, который покрывал бы все расходы, должен составить 13,80 грн. Однако, учитывая социальную важность трамвайных перевозок, городские власти решили ограничить повышение до 8 гривен.

Ныне действующий тариф — один из самых низких в Украине. В областном центре — Днепре, проезд стоит 10 грн, в западных регионах на трамвае проехаться стоит 10-15 грн (Ивано-Франковск, в зависимости от типа оплаты), 13 — 25 грн (Львов) и т.д. Решение о повышении тарифа еще не принято окончательно и будет вынесено на общественное обсуждение — до 21 марта будут принимать замечания от физических и юрлиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что цены на пригородные перевозки в Киеве взлетели. Цена за доезд от Бучи, Борисполя и т.п. в столицу стартует от 65 грн.