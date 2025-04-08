Для аспірантів в Україні оновили умови вступу та навчання: що змінилося

Тепер буде обов’язковий іспит для всіх

Кабінет міністрів України оновлює правила вступу та навчання на аспірантурі. Уряд підтримав зміни у Порядку підготовки аспірантів та докторантів, щоб підвищити якість навчання.

Народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі 8 квітня пояснив, що означатимуть зміни. За його словами, для всіх буде обов’язковий іспит з іноземної мови під час вступу.

Крім того, скасовується норма, яка дозволяла не складати вступний іспит з іноземної мови, якщо у вступника був міжнародний сертифікат (TOEFL, IELTS, Cambridge тощо). Надалі складатимуть іспит всі, навіть попри наявність сертифікатів.

Які ще будуть зміни

На 3-му році аспірантури обов’язково складатиметься державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей. Його проведуть із використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що студентів можуть відраховувати з вищих навчальних закладів, якщо вони відмовилися або не склали іспит з базової військової підготовки.