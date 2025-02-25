Південний міст столиці відкриють для проїзду, але лише частково. Що відомо

Військові погодили часткове відкриття Південного мосту в Києві

У Києві планують відновити рух Південним мостом, але поки що лише з лівого берега на правий. Цей міст був закритий для звичайних автомобілів з 2022 року, і проїзд ним був можливий лише за спеціальними перепустками.

Тепер, після переговорів між міською владою та військовими, планують частково відновити рух. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

"Готуємо засідання Ради оборони Києва. Раніше я анонсував перегляд обмежень руху Південним мостом для транспорту", — зазначив Ткаченко. Він підкреслив, що міський голова Віталій Кличко також підтримав цю ініціативу.

За словами голови КМВА, питання відновлення руху мостом "перезріло". Він також нагадав, що ще наприкінці осені 2024 року Сили оборони не заперечували щодо відновлення руху Південним мостом, проте тоді ця можливість не була врахована.

Міський голова столиці Віталій Кличко також підтвердив інформацію про плани відкриття мосту. "У грудні 2024 міська влада знову зверталася до військових і тоді згоди на відкриття руху в звичному режимі Південним мостом не було", — розповів він.

"На тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме — дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Рух з правого берега поки що залишиться без змін", — пояснив Кличко.

Для повного впровадження цих змін потрібні додаткові рішення військових, з якими проводяться консультації. Після цього питання має розглянути Рада оборони міста. Міська влада обіцяє оперативно повідомити про остаточно ухвалені рішення щодо руху Південним мостом.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час війни вирішили відремонтувати закритий Південний міст. Щоправда, гроші підуть на ремонт не всієї споруди, а лише двох естакад на правому березі мосту.