Замість чашки еспресо щодня. Скільки вдасться відкласти доларів, якщо заощаджувати 1, 2 або 5 років

Навіть за мінімальних відкладень можна отримати значну суму

Аби накопичити кошти, не обов'язково відкладати значну суму. Наприклад, економія на каві, що коштує 50 гривень, протягом одного року може принести понад 430 доларів.

А якою буде сума, якщо особа щодня відкладатиме по 31 гривні, що дорівнює середній ціні на еспресо в Україні у 2024 році, розбирався "Телеграф". Дані про актуальний курс американської валюти було взято з "Мінфіну".

Тож, якщо щоденна сума відкладень протягом одного року дорівнюватиме 31 гривні, то в кінцевому результаті українець отримає 11 315 гривень. Це 271,3 долара, згідно з курсом продажу в 41,71 гривні.

Якщо не пити еспресо по 31 гривні щодня упродовж двох років, то сума відкладень складе 22 630 гривень, що дорівнює 542,5 долара.

Водночас п'ять років економії на каві принесе 56 575 гривень. Тобто близько 1356,4 долара. На таку суму можна купити авто. Або покласти ці долари на депозит та очікувати на додатковий пасивний дохід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно збирати 1000 доларів, якщо зарплата в українця менша за мінімалку.