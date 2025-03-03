Депозит замість авто. Скільки можна заробити із 1200 доларів на рахунку

"Телеграф" розібрався, скільки доходу буде з депозиту в 1200 доларів

За два роки відкладень по 50 доларів щомісяця українець отримав би 1200 доларів, що дорівнює понад 50 тисяч гривень. За таку суму можна купити авто. Однак, якщо їх не витрачати й покласти цю суму на депозит, то за 2 роки очікується додатковий пасивний заробіток.

Але важливо врахувати те, що депозит в американській валюті принесе менше доходу, аніж в національній валюті. Аби подивитись, якою буде сума заробітку, "Телеграф" використав дані "Мінфіну".

Якщо 1200 доларів покласти 3 березня 2025 року на депозит у банку, наприклад "O.Bank" чи "Асвіо Банк", то за два роки українець отримає додатковий дохід у 23 або 19 доларів відповідно.

Водночас якщо обміняти цю суму доларів у гривню (наразі це дорівнюватиме 49 980 гривням, згідно зі курсом купівлі в 41,65 гривні), а потім покласти на депозит, то у березні 2027 року особі виплатять 6027 та 5966 гривень заробітку відповідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, депозит в якій валюті та сумі принесе за два роки понад 23 тис доходу.