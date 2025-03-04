Создать настроение с самого утра. Сколько будет стоить праздничный завтрак на 8 марта

Необязательно заморачиваться и готовить что-то сложное

Уже скоро 8 марта – Международный женский день. К этому дню готовится каждый мужчина, желающий поздравить свою любимую. Некоторые могут остановить свой выбор только на цветах, что принесут рано утром в постель, а кто-то заморочиться над завтраком.

Каждый самостоятельно решает, что ему приготовить, но "Телеграф" собрал для вас наиболее популярные блюда, которые обычно готовят по утрам. Некоторые комбинации блюд могут вытянуть из кошелька более 120 гривен.

Вафли (около 6-7 штук)

Яйца 2 шт — 12,5 грн;

Молоко 350 мл — 20,14 грн;

Масло сливочное растопленное 100 г – 54,5 грн;

Сахар 70 г — 2,5 грн;

Мука 300 г — 9,45 грн;

Разрыхлитель 10 г — 1,5 грн;

Соль 1,7 г – 0,063 грн;

Чек выйдет на сумму 100,653 гривны.

Французские тосты (7-8 штук)

Батон или булочка 7-8 кусочков (около 176 гр) – 11,7 грн;

Яйцо 2 шт — 12,5 грн;

Молоко 100 мл — 5,8 грн

Сахар 50 гр – 1,76 грн;

Ванильный сахар 10 г — 1,90 грн;

Соль 3 гр – 0,11 грн;

Растительное масло 10 мл — 0,88 грн;

За этот набор продуктов нужно отдать 34,65 гривны.

Классические американские блины (панкейки) (около 10 штук)

250 мл молока — 14,39 грн;

170 г муки — 5,36 грн;

40 г сливочного масла – 21,79 грн;

1 яйцо — 6,25 грн;

75 гр сахара — 2,64 грн;

5 гр разрыхлителя — 0,75 грн;

5 гр ванильного сахара – 0,95 грн;

1,25 гр соли — 0,046 грн;

Это блюдо обойдется мужчине в 52,176 гривны.

Напитки

кофе с молоком (молоко 200 мл + растворимый кофе "Jacobs Monarch" стик 1,8 г) — 18,7 грн;

сок апельсиновый "Sandora" 200 мл — 20,1 грн;

какао (молоко 180 мл + 12 гр какао-порошка "Мрія") — 19,11 грн;

Итак, самым дешевым вариантом завтрака будет позиция из французских тостов и кофе с молоком (53,35 гривны), а самым дорогим — вафель и апельсинового сока (120,8 гривны).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой бюджетный смартфон можно приобрести на 8 Марта.