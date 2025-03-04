Рус

Пенсіонери можуть отримати до 1200 грн надбавки. Які умови

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гривня
Гривня. Фото Хвиля

Сума доплати залежить від прожиткового мінімуму

Пенсії деяких українців можуть вирости внаслідок спеціальних надбавок. Додаткові кошти в майже 1200 гривень передбачені військовим пенсіонерам, на утриманні яких є діти.

Згідно зі законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пояснює Пенсійний фонд України, пенсіонери-військовослужбовці, що не працюють та мають на утриманні дитину, отримають надбавку. Сума виплати залежить від кількості дітей в родині, адже надбавка виплачуватиметься на кожну непрацездатну особу.

Сума такої виплати складає 50% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб. Наразі це 2361 гривні, згідно з даними "Мінфіну".

ПФУ пояснює, що непрацездатними членами родини вважаються особи до 18 років або старше цього віку, якщо їм встановлено інвалідність до досягнення 18 років.

Доплата має призначатись з першого числа місяця, що настає за поданням заяви та необхідних документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери, які мають менше 4 тисяч гривень виплати, отримають доплати.

Теги:
#Пенсії #Пенсія