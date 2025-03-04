Пенсіонери можуть отримати до 1200 грн надбавки. Які умови

Сума доплати залежить від прожиткового мінімуму

Пенсії деяких українців можуть вирости внаслідок спеціальних надбавок. Додаткові кошти в майже 1200 гривень передбачені військовим пенсіонерам, на утриманні яких є діти.

Згідно зі законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пояснює Пенсійний фонд України, пенсіонери-військовослужбовці, що не працюють та мають на утриманні дитину, отримають надбавку. Сума виплати залежить від кількості дітей в родині, адже надбавка виплачуватиметься на кожну непрацездатну особу.

Сума такої виплати складає 50% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб. Наразі це 2361 гривні, згідно з даними "Мінфіну".

ПФУ пояснює, що непрацездатними членами родини вважаються особи до 18 років або старше цього віку, якщо їм встановлено інвалідність до досягнення 18 років.

Доплата має призначатись з першого числа місяця, що настає за поданням заяви та необхідних документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери, які мають менше 4 тисяч гривень виплати, отримають доплати.