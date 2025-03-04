Пенсионеры могут получить до 1200 грн надбавки. Какие условия

Сумма доплаты зависит от прожиточного минимума

Пенсии некоторых украинцев могут вырасти вследствие специальных надбавок. Дополнительные средства в почти 1200 гривен предусмотрены военным пенсионерам, на содержании которых есть дети.

Согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", объясняет Пенсионный фонд Украины, неработающие пенсионеры-военнослужащие, имеющие на иждивении ребенка, получат надбавку. Сумма выплаты зависит от количества детей в семье, ведь надбавка будет выплачиваться на каждое нетрудоспособное лицо.

Сумма такой выплаты составляет 50% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц. Сейчас это 2361 гривна, согласно данным "Минфина".

ПФУ объясняет, что нетрудоспособными членами семьи считаются лица до 18 лет или старше этого возраста, если им установлена инвалидность до достижения 18 лет.

Доплата должна назначаться с первого числа месяца, следующего за подачей заявления и необходимых документов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионеры, имеющие менее 4 тысяч гривен выплаты, получат доплаты.