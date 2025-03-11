Ціна на хліб перевищила 40 грн. Які магазини пропонують найдешевший товар

Якщо проаналізувати ціни в магазинах, то можна заощадити до 20 гривень на хлібі

Хліб є в майже кожному продуктовому кошику українця. Ціни на нього наразі місцями "кусаються".

"Телеграф" вирішив розібратись, де нині можна найдешевше купити 600 грамів хліба. Для прикладу ми взяли товар від "Кулиничі", середня вартість якого складає 40,65 гривні, згідно з даними в "Мінфін".

Вартість хліба пшеничного із борошна першого сорту

Найкращим варіантом, де можна зекономити на хлібі "Кулиничі" пшеничному подовому нарізаному, є "АТБ". Там ціна за 600 грамів складає 23,90 гривень. Варто зауважити, що на цей товар наразі не діє акція.

Значно дорожчим цей товар є в "Фора". Ця мережа пропонує купити його за 35,70 гривень.

Незначна різниця між попередньою та наявною ціною є в "Fozzyshop" — 37,40 гривень.

За 39,80 гривень хліб від "Кулиничі" можна купити в "Megamarket".

Вартість за 40 гривень перевалила в "Novus" та "Сільпо" — 41,49 та 43,25 гривні відповідно.

Отже, хліб пшеничний із борошна першого сорту від "Кулиничі" найдешевше купувати в "АТБ" за майже 24 гривні, аніж в "Сільпо" — за 43,25 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна зекономити до 140 гривень на м'ясі до шашлику.