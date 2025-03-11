Цена на хлеб превысила 40 грн. Какие магазины предлагают самый дешевый товар

Если проанализировать цены в магазинах, то можно сэкономить до 20 гривен на хлебе

Хлеб есть почти в каждой продуктовой корзине украинца. Цены на него сейчас местами "кусаются".

"Телеграф" решил разобраться, где в настоящее время можно дешевле всего купить 600 граммов хлеба. Для примера мы взяли товар от "Кулиничи" (Ред. в укр. вар. — "Кулиничі"), средняя стоимость которого составляет 40,65 гривны, согласно данным в "Минфин".

Стоимость хлеба пшеничного из муки первого сорта

Лучшим вариантом, где можно сэкономить на хлебе "Кулиничі" пшеничном подовом нарезанном, является "АТБ". Там цена за 600 граммов составляет 23,90 гривны. Стоит заметить, что на этот товар пока не действует акция.

Значительно дороже этот товар есть в "Фора". Эта сеть предлагает купить его за 35,70 гривны.

Незначительная разница между предыдущей и имеющейся ценой есть в "Fozzyshop" — 37,40 гривны.

За 39,80 гривны хлеб от "Кулиничі" можно купить в "Megamarket".

Стоимость за 40 гривен перевалила в "Novus" и "Сільпо" — 41,49 и 43,25 гривны соответственно.

Следовательно, хлеб пшеничный из муки первого сорта от "Кулиничі" дешевле всего покупать у "АТБ" за почти 24 гривны, чем у "Сільпо" — за 43,25 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно сэкономить до 140 гривен на мясе к шашлыку.