Старий костюм Зеленського зжив себе: фахівець із етикету назвала причину

Однак час класичного костюма ще не настав

Костюм президента України Володимира Зеленського змінився не через смерть Папи Франциска. Робота над новим образом українського лідера велася вже давно, бо старий – зжив себе.

Про це розповіла фахівчиня з етикету та моделювання поведінки Анна Чаплигіна. Також вона зазначила цікаві моменти щодо розсадження гостей.

"Коли у грудні 2024 року з’явилися перші публічні невдоволення з приводу "костюму" Володимира Зеленського, ми з Катериною Возіановою (автор брендів Indposhiv та Heroism – ред.) взялися поміркувати, яким має бути новий образ українського президента", – йдеться у публікації.

Чаплигіна зазначила, що президент України не може вдягнути традиційний діловий костюм до завершення війни. Тим часом звичний "польовий" образ вже зжив себе, як зжили себе ті меседжі, які він транслював. На її думку, це має бути "щось, що костюм, але не костюм, і військове, але не форма".

Фахівчиня з етикету додала, що новий образ Зеленського мав з’явитися тоді, коли влада готова транслювати українцям меседжі про переговори.

"Все, що нагадує костюм, а не зручний для фізичних завдань одяг, говорить про готовність перейти з окопа до кабінету. А впізнавані військові деталі — про те, що це не ділові переговори у мирні часи, а переговори про мир в умовах продовження війни", — написала Чаплигіна.

Вона пояснює, що на прощанні з Папою Франциском Володимир Зеленський з’явився у варіації кітеля з пізнаваними військовими деталями, якими виступили фігурні клапани на кишенях із розташуванням, характерним для форм.

За словами одного із засновників Ukrainian Fashion Week Олександра Соколовського, новий образ президента створений Віктором Анісімовим, українським дизайнером, який спеціалізується головним чином на чоловічій моді. У тій самій публікації Соколовський дав зрозуміти, що подальшу лінійку вже розроблено.

Виходячи з цього, Анна припустила, що новий образ Зеленського розробляли все-таки "під нові меседжі та багато раніше, а не виключно під прощання з Папою Римським". Вона наголосила, що "відшити за чотири дні у потрібному кольорі" за бажання можна, але не розробити "всю ідею на довгу дистанцію".

Також фахівчиня з етикету розповіла деякі подробиці про розсадку гостей у зв’язку з тим, що Ватикан порушив протокол, щоб посадити президента України Володимира Зеленського з дружиною в перший ряд на похороні Папи Римського.

"Додаю цікаве, що ви точно чули, але могли не здогадуватися, що це про розсадку і відповідно про близькість відносин і ступінь важливості людей. "Не один пуд солі з’їли" означало, що люди дуже близькі, багато пройшли разом. Вираз із тих часів, коли сіль була дорогою, подавалася тільки тим, хто найближчий до господаря бенкету, а найближче саджали найважливіших. "Не солоно хлібавши "означало, що людина сиділа в самому кінці столу, куди сіль не доходила, ступінь важливості, відносна, нижче", — пояснила Чаплигіна.

Раніше ми писали, що Трамп та Зеленський стали героями мемів після зустрічі у Ватикані. Користувачі швидко обігравали цю несподівану подію з гумористичним підходом.