Чи надовго Черкаси та область залишилися без газу після обстрілу: в ОВА назвали терміни

Росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури

Російські окупанти вдень 28 квітня здійснили масову атаку на Черкаси, через що у місті та найближчих населених пунктах спостерігаються перебої з газопостачанням. На відновлення стабільної подачі можуть піти "два-три дні".

Про це виданню "Суспільне" розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його словами, наразі проводиться оцінка збитків та підключаються резервні канали постачання.

"Вже розпочали подачу газу саме для міста, для громади, а також для ще семи населених пунктів, які у нас навколо Черкас. Зараз особливо звертатиметься на правильний алгоритм подачі саме газу до квартир та будинків, щоб не було вибухів", — сказав він.

За його словами, Черкаська область звернулася до сусідніх, щоби ті виділили команди газовиків для проведення оперативної перевірки газотранспортних мереж. Табурець зазначив, що на підключення всіх споживачів може піти "два-три дні".

"Питання буде в тому, щоб ці групи фахівців могли зайти до будь-якого житлового приміщення, якщо буде вдома господар, і правильно підключили", — зазначив голова ОВА.

Як повідомлялося раніше, ближче до полудня близько 25 російських дронів атакували Черкаську область. Більшість їх була збита, але деякі все ж таки досягли цілі. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкт газотранспортної системи.

Через це місцева влада закликала мешканців негайно припинити користування газом та перекрити вентиль.