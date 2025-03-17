Мати ВПО самостійно виховує одну дитину. На яку виплату вона розраховуватиме

Українка, яка має статус ВПО, та самостійно виховує школяра, отримає від держави трохи понад 2 тисяч гривень

Одиноким матеріям в Україні передбачено грошову виплату на проживання з дітьми. Сума такої допомоги залежить від кількості дітей в родині, доходу мами та прожиткового мінімуму на поточний рік.

А чи може на таку виплату очікувати мати, як внутрішньо переміщена особа, та якою точно буде сума, розбирався "Телеграф". Для цього був використаний спеціальний калькулятор.

Тож, якщо шестимісячний дохід одинокої мами складає 12 тисяч гривень, тобто лише щомісячна допомога для ВПО у 2 тисячі гривень, і в родині без батька є дитина віком від 6 до 18 років, тобто школяр, то держава призначить жінці соцвиплату у 2196 гривень.

Варто пояснити, що сума може коливатись не тільки від кількості дітей в родині чи доходу мами, а й прожиткового мінімуму. Наприклад на дітей до 6 років у 2025 році він складає 2563 гривні, тобто найнижча сума з-поміж вказаних. Для школярів передбачено 3196 гривень, тобто найбільший розмір, а на студентів — 2028 гривень (середній).

Крім того, така виплата нараховуватиметься до досягнення дитини 18 років. Якщо дитина буде навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, то тоді сума виплачується до 23 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде сума допомоги для сім'ї, де вихованням дітей займаються два пенсіонери.