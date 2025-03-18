Парадоксальна ситуація: більшість американців не згодні з Трампом щодо України, Росії та війни

Американці не підтримують думку Трампа щодо війни в Україні та не схвалюють дії Росії

В США склалася парадоксальна ситуація, коли думка американського народу щодо певної країни геть не збігається із тим, що думає чинна американська влада, оскільки зараз більшість американських виборців симпатизують Україні, при цьому кількість тих, хто симпатизує Росії, коливається в районі статистичної похибки. При цьому велика частка американців вважає, що президент США Дональд Трамп симпатизує росіянам та не підтримує його дії щодо врегулювання війни в Україні.

Про це пише NBC News із посиланням на опитування, яке провели серед американських громадян. Україна має серед американців велику підтримку – 61% підтримує Київ, і це проти 35% умовних "нейтралів", та всього лише 2% осіб, які виявляють симпатії до росіян та російського режиму.

Щобільше, 89% американців вважають, що Дональд Трамп або явно симпатизує Росії та воєнному злочинцю Володимиру Путіну, або намагається вдавати нейтралітет (49% та 40% відповідно). Тільки 8% американців все ще вірять, що Трамп перебуває на боці України.

Американський соціолог Джефф Горвітт, який проводив опитування, сказав виданню, що ситуація без перебільшень парадоксальна. Вперше на його пам'яті симпатії народу США до певної країни та громадська думка щодо дій президента має таке величезне розходження. Втім, видання зазначає, що такий розкол можна пояснити тим, що американське суспільство партійно поляризовано. Так, 88% прихильників Демократичної партії підтримують Україну, тоді як серед тих, хто голосує за Республіканську партію, 57% заявляють, що не підтримують жодну зі сторін – ані Росію, ані Україну.

Як повідомлялося раніше, Трамп раніше підтвердив, що проведе розмову з Путіним 18 березня. За його словами, американська сторона хоче "побачити, чи зможе покласти край цій війні".

Нещодавно у Саудівській Аравії відбулася зустріч між делегаціями України та США, під час яких американська сторона запропонувала запровадити всеосяжне перемир'я з РФ на 30 днів. Україна погодилася на дану ідею, але попередила, що Росія може порушувати режим тиші.

Для обговорення пропозиції Москву минулого тижня відвідав спецпредставник президента США Стів Віткофф. Втім, як з'ясувалося Путін не дав остаточної відповіді щодо перемир'я. Глава Кремля натомість розповів, що нібито Україна може використати цей час для переозброєння. У Кремлі зазначили, що саме такий "сигнал" передали Штатам. А також Путін показово принизив посланця Трампа, змусивши його чекати 8 годин.