Привітання другу з днем народження своїми словами: красиві та зворушливі побажання

Душевні слова з днем народження другові не залишать іменинника байдужим

У день народження друга не обійтись без поздоровлень. Але, на диво, для найближчих людей завжди найважче підібрати правильні слова. Побажання у віршах можу здатися надто пафосними. Тоді як привітання з днем народження своїми словами другові звучатиме душевніше.

"Телеграф" пропонує добірку, в якій зібрано теплі та добрі побажання на день народження другові своїми словами. Будь-яке з них можна відправити імениннику в месенджері, або промовити під час особистої зустрічі.

Короткі вітання з днем народження друга своїми словами

Бажаю другові всього найкращого у його найкращий день у році! 🥰Більше веселощів, смачного торта🎂 та виконання бажань! З днем ​​народження! 🥂

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З днем народження, любий охоронець всіх моїх секретів! 🥳 Я сподіваюся, що всі твої бажання сьогодні здійсняться, мій друже.

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З днем народження, друже! 🥳🎉 Щастя, здоров’я, добра, везіння, благополуччя та процвітання. Бажаю тобі успіху в житті!🎁

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З днем ​​народження, мій чудовий, розумний і вірний друг. Живи своїм найкращим життям!😊🎂🥳

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З твоїм днем, із твоїм святом! 🥳🎁🎉 Бажаю знайти себе та розвиватися у різних галузях. Нехай кохання 🥰окриляє, бажаю знайти ту єдину💃. Добробуту та миру🌍. З днем народження!

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З днем народження! Здоров’я, сил, енергії у всіх справах. Попереду тільки перемоги. Будь щасливий, коханий, задоволений. Дякую за те, що ти є! 🎂😊

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Вітаю друга, та бажаю величезних можливостей для щасливого життя! Нехай усі бажання втілюються в реальності та приносять радість! З днем народження! 🥂🎁🥳

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З днем народження, друже, будь завжди щасливим, май все, що потрібно в житті, йди до своєї мети твердою ходою та вір у мрію!🎁🎉

Прикольні вітання другові своїми словами

Кажуть, чим старше ти стаєш, тим розумнішим стаєш. У твоєму віці ти маєш бути генієм!😊 З днем ​​народження!🥳🎁

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Можливо, нам доведеться зателефонувати в пожежну частину, щоб допомогти задуть усі свічки на твоєму сьогоднішньому святковому торті. З днем ​​народження! 🎉

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З новим роком життя, мій друже! Не зациклюйся на тому, що ти став ще на рік старшим. Просто подумай про те, що ти на один рік ближчий до отримання пільг для пенсіонерів!😄

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Друже, з днем народження! Бажаю вранці не страждати від дикого похмілля, а сьогодні погуляти на повну котушку. 🍾Нехай тобі живеться неймовірно круто та весело. Нехай на банківській карті завжди будуть гроші.

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Мій друг, будь завжди в шоколаді, катайся по життю як сир в маслі, ні в чому і ніколи не потребуй, відривайся на повну, лети назустріч до своїх мрій і будь на позитиві. З днем народження! 🎉🎁🥳

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Друже, дорогий, з днем народження! Бажаю бути й залишатися пекучим, зухвалим, креативним, сексуальним, крутим. 🍷🤩🎉 Бажаю багато грошей. Удачі, бро, здоров’я та мужицького щастя!😊👍

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Друже, з днем народження! 🎂 Нехай цей рік принесе тобі море нових вражень 🌊, крутих ідей 💡 і неймовірних пригод 🚀. Бажаю сил 💪, удачі 🍀 і справжнього щастя 😊. Нехай усе, до чого ти прагнеш, обов’язково здійсниться! 🎉🎁

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З днем народження, мій друже! 🥳 Нехай кожен день буде сповнений радості 😃, приємних сюрпризів 🎁 і незабутніх моментів 🌍. Бажаю міцного здоров'я, залізних нервів 💪 і невичерпного позитиву! Залишайся таким же крутим, яким ти є! 🤩🔥

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Вітаю, друже! 🎊 Нехай твоє життя буде таким же насиченим 🎡, як найкращий атракціон, таким же цікавим 📖, як захоплива книга, і таким же яскравим 🌈, як літній захід сонця. Бажаю тобі добробуту, щастя і успіхів у всьому! 🎂🚀

Вітання з днем народження другові своїми словами до сліз

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У житті бувають злети та падіння, але з таким другом, як ти, я можу все це витримати. З днем ​​народження, мій найкращий друг!🎂💐

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Друг, який може змусити тебе посміхнутися в найпохмуріший день — це справжній подарунок. Я так вдячний тобі за це. З днем ​​народження! 🎁💕

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Друзі можуть приходити та йти, але справжні абсолютно завжди поруч. Дякую за нашу непохитну дружбу. З днем ​​народження! 🎂🎁🍾🎉

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Ніщо не робить мене щасливішим, ніж бачити щасливим свого найкращого друга 😊. Ми провели разом так багато хороших моментів, і мені не терпиться побачити, що буде далі! З днем народження, друже!🥳

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Ти навіть не уявляєш, як багато для мене означає твоя дружба. Можливо, я не говорю це часто, але я люблю тебе і бажаю тобі тільки щастя сьогодні й завжди. З днем ​​народження! 💕😊🎉

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Сьогодні день народження у чудового чоловічка, хорошого друга, який готовий будь-якої хвилини прийти на допомогу 😇. Хочу побажати тобі безмежного щастя, щирого кохання та нескінченної удачі. Нехай з неба падають зірки⭐️ і всі твої бажання збуваються. Насолоджуйся моментами та бери від життя все. Ти став для мене дуже близькою і рідною людиною.

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Дорогоцінний друже, вітаю з твоїм новим роком 🥳. Бажаю в будь-яку погоду почуватися бадьоро та енергійно. Нехай початок нового дня готує тобі відкриття, а закінчення дарує повне задоволення. Нехай здоров’я ніколи не підводить, а дрібниці не відволікають від улюбленої справи. Будь щасливий і веселий на своєму життєвому шляху 🥳🤩🎁.

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Дорогий мій та улюблений друже! Вітаю тебе з днем народження! 🎉🎁🥳 Ми знайомі з дитинства, і тому бажаю тобі, щоб все, що ти задумав, обов’язково збулося. А ще бажаю міцного здоров’я, взаємної любові та добробуту у всіх сферах життя.

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З днем народження друг! А чи пам’ятаєш веселі пригоди? Пам’ятаєш щасливі посмішки та час безтурботності? Так ось, я бажаю тобі такого чудового, цікавого, різнобічного, захопливого і щасливого життя, як у розпещеної дитини. Нехай цей вік дозволяє досягати свого. Бажаю успіхів, достатку, любові та здоров’я.🥳🎁🍾🎂

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Вітаю з днем народження, друже! Нехай у тебе завжди будуть сили для досягнення твоїх цілей, ніколи не думай здаватись! 🎉 Бажаю бути сильним, здоровим, коханим, і нехай до тебе притягуються тільки такі ж добрі люди, як ти сам!

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З днем народження! 🎂🎁Від щирого серця бажаю тобі безмежного щастя, море позитивних вражень і незабутніх моментів. 🤩Нехай збудеться все, що ти забажаєш, і труднощі не видадуться складними. Нехай удача та успіх завжди будуть на твоєму боці, близькі, рідні люди та віддані друзі будуть поряд з тобою. 💕Бажаю безмежного та чистого кохання, бути фінансово успішним💲, а також перебувати в гармонії зі своєю душею. Живи на радість!

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З днем народження, друже! 🎉 Бажаю тобі міцного здоров'я 💪, великих успіхів 🚀 і тільки щасливих моментів 😊. Нехай кожен день приносить тобі радість 🎈, нові перемоги 🏆 та круті враження! Живи на повну, будь щасливим і ніколи не зупиняйся! 🔥🎂

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Дорогий друже, вітаю тебе з днем народження! 🎊 Нехай у твоєму житті буде багато яскравих подій 🌟, вірних друзів 🤝 і досягнень, якими можна пишатися 🏆. Нехай мрії здійснюються ✨, а настрій завжди буде на висоті! 🎂🎁

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З днем народження, брате! 🤜🤛 Бажаю тобі завжди залишатися таким же енергійним ⚡, сміливим 🦁 і цілеспрямованим 🎯. Нехай у тебе буде все, про що мрієш 💰🚗, а поруч будуть тільки надійні люди! Міцного здоров'я і великих можливостей! 🔥🍀

Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження у воєнний час. Імениннику чи іменинниці буде приємно почути слова підтримки та побажання миру.