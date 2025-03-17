Мать ВПЛ самостоятельно воспитывает одного ребенка. На какую выплату она будет рассчитывать

Украинка, которая имеет статус ВПЛ, и самостоятельно воспитывает школьника, получит от государства чуть более 2 тысяч гривен

Одиноким матерям в Украине предусмотрено денежную выплату на проживание с детьми. Сумма такой помощи зависит от количества детей в семье, дохода мамы и прожиточного минимума на текущий год.

А может ли на такую выплату ожидать мать, как внутренне перемещенное лицо, и какой точно будет сумма, разбирался "Телеграф". Для этого использовался специальный калькулятор.

Поэтому, если шестимесячный доход одинокой мамы составляет 12 тысяч гривен, то есть только ежемесячная помощь для ВПЛ в 2 тысячи гривен, и в семье без отца есть ребенок в возрасте от 6 до 18 лет, то есть школьник, то государство назначит женщине соцвыплату в 2196 гривен.

Стоит объяснить, что сумма может колебаться не только от количества детей в семье или дохода мамы, но и прожиточного минимума. Например, на детей до 6 лет в 2025 году он составляет 2563 гривны, то есть самая низкая сумма из указанных. Для школьников предусмотрено 3196 гривен, то есть самый большой размер, а на студентов — 2028 гривен (средний).

Кроме того, такая выплата будет начисляться до достижения ребенка 18 лет. Если ребенок будет учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, то тогда сумма выплачивается до 23 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет сумма помощи для семьи, где воспитанием детей занимаются два пенсионера.